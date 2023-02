Motorista impede passagem de ambulância e tenta agredir bombeiros em SC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) teve a ambulância parada por um motorista, no Centro de Criciúma, no Sul do Estado, que tentou agredir os bombeiros, nesta quarta-feira (1º).

Segundo a corporação, a ambulância estava indo até Siderópolis, para atender um homem que estava em surto psicótico. A viatura estava se deslocando com a sirene ligada, quando um carro impediu a passagem. Por conta do impedimento, o SAMU assumiu a ocorrência e foi e prestou o atendimento.

Os bombeiros informaram que o motorista desembarcou e tentou agredir os bombeiros. O homem abriu a porta da ambulância e tentou tirar o bombeiro da viatura.

Um outro homem, que estava próximo, conseguiu imobilizar o motorista até a chegada da polícia.

O CBMSC informou que a guarnição prestou depoimento na Delegacia de Polícia e que detalhes do caso serão divulgados após o esclarecimento da situação.

Com informações: SCC 10