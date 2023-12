Van com bebê e outros pacientes tomba ao bater contra carro em rodovia de Santa Catarina na manhã desta quarta-feira

Um acidente entre uma van que transportava pacientes e um carro deixou ao menos quatro feridos na SC-110, em Petrolândia, no Alto Vale, nesta quarta-feira (13). Entre os passageiros do veículo da Secretaria de Saúde da cidade havia um bebê, que precisou ser encaminhado ao hospital. O motorista que estava a serviço do município relatou que o outro automóvel invadiu a contramão, o que resultou na colisão.

Segundo informações dos bombeiros militares e da Secretaria de Saúde de Petrolândia, a van saiu da pequena cidade pela manhã, para levar moradores a consultas médicas em Rio do Sul. Na volta, perto do meio-dia, um motorista perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária. Na tentativa de evitar o choque, o servidor acabou com a van tombada.

De acordo com os socorristas, havia 10 passageiros na ambulância. Alguns recusaram atendimento por estarem bem, outros foram liberados no local e quatro foram encaminhados a hospitais com ferimentos leves. Entre eles estavam mãe e bebê, detalhou a Secretaria.

Ambulâncias de Petrolândia ajudaram no socorro e a Polícia Militar Rodoviária registrou o ocorrido. Não há informações sobre a causa do acidente e o estado de saúde de quem estava no carro.