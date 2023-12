É hoje! Principal chuva de meteoros do ano poderá ser vista em SC nesta quarta-feira 13; de olho no céu

É hoje! Os catarinenses poderão observar a última chuva de meteoros visível no Brasil este ano na noite desta quarta-feira (13). Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON), o fenômeno poderá ser observado no Estado a partir das 22h30, atingindo o seu pico às 2h30 desta quinta-feira (14).

Jocimar Justino de Souza, responsável pela estação de monitoramento em Monte Castelo, em Santa Catarina, afirma que o fenômeno faz parte da tradicional chuva de meteoros Geminídeas, que atinge seu período de maior intensidade entre os dias 13 e 14 de dezembro todos os anos.

Entretanto, para visualizar a chuva de meteoros, é necessário que o céu esteja em boas condições de observação, sem nuvens ou tempo chuvoso.

Quanto mais estrelado estiver a noite, melhor para a observação. Quem está na cidade também pode observar, mas a quantidade de meteoros vista será bem menor porque a poluição luminosa dos grandes centros atrapalha bastante — diz Jucimar.

A Geminídas acontece uma vez por ano na Terra, sempre por volta de meados de dezembro. Isso porque é neste mês que normalmente nosso planeta, em sua trajetória ao redor do Sol, está cruzando a órbita do asteroide 3200 Phaeton, onde há milhares de pequenas rochas e destroços do asteroide no espaço. As informações são do g1.

No fenômeno, os meteoros entram velozes na atmosfera da Terra, rasgando o céu a uma velocidade de 260 mil km/h e aparecendo para nós como uma chuva de estrelas cadentes.

É uma das chuvas com maior taxa de meteoros por hora. O fenômeno pode ser visto a olho nu, dependendo das condições climáticas da região.

Com informações: NSC Total