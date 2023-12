Calor se intensifica e SC terá temperaturas próximas dos 40ºC

As temperaturas voltam a subir ao longo dos próximos dias em Santa Catarina. Uma massa de ar quente ganha força sobre grande parte do Brasil e, aqui no estado, as temperaturas mais altas devem ser registradas entre a próxima sexta-feira, 15, e o final de semana,16 e 17. Em áreas do Litoral Sul e do Extremo Oeste, as máximas devem se aproximar dos 40°C.

Nesta quarta-feira, 13, o tempo fica firme na maioria das regiões. Apenas nos extremos do dia, não se descarta possibilidade de chuviscos isolados entre o Meio-Oeste e litoral. No amanhecer, as temperaturas variam de 11°C a 15°C nos planaltos, Meio-Oeste e Grande Florianópolis Serrana e de 18°C a 21°C no Extremo Oeste e no litoral. À tarde, as temperaturas já se aproximam dos 33°C no Extremo Oeste e Litoral Sul, e variam de 25°C a 30°C nas demais regiões, com exceção dos pontos mais altos da serra, que devem registrar marcas menores.

A partir de quinta-feira,14, as temperaturas começam a subir, com sensação de abafamento inclusive na madrugada, com marcas entre 14°C e 17°C entre os planaltos e o Meio Oeste e entre 19°C e 24°C em áreas do Extremo Oeste e Litoral Sul. À tarde, as temperaturas máximas ficam entre 34°C e 36°C no Litoral Sul e Extremo Oeste e na casa dos 30°C nas demais regiões. Entre os dias 14 e 18 de dezembro, as temperaturas devem ficar entre 2,5°C e 5°C acima da média em Santa Catarina, com os maiores desvios ocorrendo nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul.

Entre sexta-feira, 15, e o domingo, 17, o fluxo de ar quente do norte do país se intensifica sobre o estado. Neste período, as temperaturas máximas variam de 35°C a 39°C em áreas do Extremo Oeste e Litoral Sul e de 28°C a 34°C nas demais regiões. Além disso, entre quinta, 14, e domingo, 17, a combinação de calor e umidade favorecem, a partir do período da tarde, a formação de pancadas de chuva e temporais isolados pelo estado, típicos de verão.

A partir de segunda-feira, 18, e principalmente da terça-feira, 19, da próxima semana, a aproximação e passagem de uma frente fria favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais de forma mais abrangente pelo estado. Além disso, a passagem desse sistema também deve interromper a sequência de dias mais quentes, com a redução das temperaturas em todas as regiões.

Por Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil