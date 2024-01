Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim promove o Projeto Golfinho 2024 na busca por uma educação lúdica e segura

O Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim tem o prazer de anunciar a abertura das inscrições para o Projeto Golfinho 2024. Este evento, que visa educar de forma lúdica o público infanto-juvenil sobre os riscos e a importância da utilização segura de ambientes aquáticos, será realizado na sede de campo do Clube Astréa, situada na Av. João Augustinho Schilischting, s/n, bairro Martorano, São Joaquim/SC.

O Projeto Golfinho é uma iniciativa que busca transmitir conhecimentos essenciais sobre segurança em praias, rios, lagoas e piscinas de maneira envolvente e educativa. Com o intuito de promover a conscientização desde cedo, o programa oferecerá atividades dinâmicas e informativas nos dias 23 (terça-feira) e 24 de janeiro (quarta-feira), no horário das 09h00min às 12h00min.

As inscrições para participar deste evento educativo podem ser realizadas através do Instagram oficial do Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim, no perfil @cbmsc.saojoaquim. Lá, os interessados encontrarão não apenas o formulário de inscrição, mas também informações adicionais sobre o Projeto Golfinho.

O Capitão BM Thiago da Silva, Comandante da 2ª/5ºBBM (São Joaquim), destaca a importância do Projeto Golfinho como uma ferramenta vital na promoção da segurança aquática desde a infância. Ele ressalta o comprometimento do Corpo de Bombeiros Militar em proporcionar uma educação acessível e envolvente, visando a prevenção de incidentes nos ambientes aquáticos da região.

Participe do Projeto Golfinho 2024 e contribua para a construção de uma comunidade mais segura e consciente em relação aos perigos associados às atividades aquáticas. A prevenção começa com o conhecimento, e o Corpo de Bombeiros Militar de São Joaquim está empenhado em formar futuros cidadãos conscientes e responsáveis.