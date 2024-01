Forte tempestade atinge Ibirama e causa destruição na noite desta segunda-feira (8)

Um temporal atingiu a cidade de ibirama na noite desta segunda-feira (8), nas imagens é possível ver o prédio da prefeitura que foi atingido e ficou completamente destelhado, há relatos de casas que também foram destelhadas pela força dos ventos. Mais detalhes em breve.

Forte temporal atinge Ibirama Os moradores de Ibirama no Vale Norte, ficaram assustados com o forte vendaval que atingiu a cidade, na noite desta segunda-feira dia 08 de janeiro, por volta das 20h15min. Nas imagens Destelhamento no Paço Municipal – Câmara de Vereadores. Também muitas quedas de árvores em diversos pontos. Grande parte da cidade sem energia elétrica.

Imagens: Redes sociais.