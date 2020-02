PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA.

PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 8 E 9 DE FEVEREIRO DE 2020.

SÁBADO

O domínio de uma massa de ar seco e quente (sistema de alta pressão), mantém tempo bom na maior parte do período com sol e poucas nuvens a períodos de muitas nuvens a nublado no Oeste, Meio Oeste, Centro e boa parte do Planalto Sul. Pancadas de chuva e trovoadas mal distribuídas (típicas de verão) entre a tarde e noite por conta do calor. A umidade vinda do mar (circulação marítima) influencia as condições do tempo entre a Faixa Leste (Litoral, Vale do Itajaí e algumas áreas da Serra mais perto do litoral e do Vale do Itajaí e Nordeste de SC), com alternância entre céu nublado a períodos de sol com nuvens (maiores intervalos de sol no Litoral Sul e Planalto Norte). Nestas áreas com chuva no decorrer do período e intervalos de tempo seco. Risco de eventuais episódios de chuva moderada a forte entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte com possíveis transtornos (deslizamentos e alagamentos – Morros e Serras). Intervalos mais longos de tempo seco no Litoral Sul e região da Capital. Muitas áreas do estado passam sem chuva ou bem pouca chuva.

Temperatura elevada na maior parte do estado, mais alta no Extremo Oeste. Forte abafamento na maior parte de SC. Mínimas entre 10/13°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 35/38°C na região de Itapiranga.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

DOMINGO

Predomínio maior do sol e nuvens de manhã ao começo da tarde (intervalos de céu claro a poucas nuvens podem ocorrer). No decorrer da tarde e noite céu nublado com chuva e trovoada em toda SC. Entre a Serra e o Sul já pode ter intervalos de nublado de manhã com pequena chance de chuva em pontos da região. Risco de temporais isolados. Pode ter chuva forte no extremo Nordeste de SC, região de Blumenau em direção a Joinville/Serra do Mar (risco de deslizamentos nas áreas de morros e serras e alagamentos).

Temperatura bem alta em boa parte de SC, começa a cair no fim do dia e noite. Esfria mais no Topo da Serra de noite.

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 05h: 57

PÔR DO SOL; 19h: 11

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

CLIMATERRA