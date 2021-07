Com recorde de -10.4ºC frio atrai turistas do gelo para a Serra Catarinense

A serra Catarinense obteve, na manhã desta última sexta-feira (31), a sua menor temperatura das últimas três ou quatro décadas, atingindo a incrível marca de -10.4°C pela rede de Estações Keiser na Terra do Gelo, a 4km do centro de Bom Jardim da Serra.

Tal têmperatura não era ultrapassada, na Serra Catarinense, desde ano de 1991 e marca também o recorde da estação local.

Em São Joaquim, no Vale do Complexo do Vinhedos dezenas de turistas foram cedo para os campos de baixadas fazer a foto de geada e do mais puro gelo. O algo que está em ascensão neste momento da Serra Catarinense e que atrai cada vez mais turistas do Gelo para região mais fria do Brasil.

“Nós moramos no litoral e tínhamos muita vontade de conhecer a Serra Catarinense, ver as belezas que o frio proporciona, sentir as temperaturas negativas viver esta experiência congelante, achamos São Joaquim uma terra bem aconchegante, sem dúvidas iremos voltar” Respondeu Emernciana Maciel turista de Imbituba que chegou a se deitar sobre o gelo no Vale do Complexo dos Vinhedos em São Joaquim.

As mínimas de Santa Catarina

10.4ºC Bom Jardim – Estações Keiser

9.4ºC Painel – G.H

8.7ºC São Joaquim – Estações Keiser

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online