PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

SEXTA-FEIRA

A presença de uma massa de ar seco e frio (sistema de alta pressão) favorece um dia de tempo bom com predomínio do dia ensolarado a poucas nuvens. Períodos de maior nebulosidade (muitas nuvens a nublado) ocorrem em curto espaço de tempo. Nevoeiros isolados durante o início do dia.

Temperatura baixa durante o amanhecer e ao longo noite. Segue agradável a tarde. Risco de formação de geada isolada no Topo da Serra ao amanhecer. Mínimas entre 2/5°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Risco para as culturas de feijão em florescimento (pontuais abaixo dos 7°C em várias lavouras dos Planaltos) e para o arroz no Vale do Itajaí e Litoral Sul (pontuais abaixo dos 11/13°C em algumas lavouras). Máximas variando entre 27/30°C em pontos do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, região de Itapiranga e Litoral. Mínimas expressivas em vários pontos do Leste e Nordeste de SC, com destaque para a região da Capital entre 13/16°C.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

SÁBADO

Tempo bom e ensolarado a sol e nuvens. Alguns intervalos de muitas nuvens. Alguma chance de chuva isolada entre a tarde a noite.

Temperatura baixa ao amanhecer e fim da noite e agradável de tarde.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 4 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 27/2/2020

Extremas de SC registrados ontem. 26/2/2020 e hoje, 27/2/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 20,0°C/ 30,7°C EM RODEIO/M.CONSTANTINO

MÁXIMA, HOJE; 14,2°C/ 30,4°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 6,0°C/ 14,1°C EM B.JARDIM/INMET

HOJE; 0,9°C/ 22,1°C EM URUPEMA/EPAGRI/GEADA

CAPITAL/INMET HOJE; 16,4°C/ 26,6°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 14,5°C/ 27,2°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 13,7°C/ 29,1°C MAIS BAIXO REGISTRO NA ILHA DESDE 1987!

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 15,1°C/ 27,2°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 19,4°C/ 24,9°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 13,9°C/ 27,0°C

UFSC/RESSACADA; 15,8°C/ 26,8°C

UFSC; 15,8°C/ 28,0°C

MAFRA/EPAGRI; 11,2°C/26,3°C

CHAPECÓ/INMET; 13,3°C/24,1°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 14,2°C/25,4°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 5,0°C/21,5°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 2,0°C/20,7°C/BANDEIRA/F.K/GEADA

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 27/2/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 4,7°C ÁGUA DOCE/DSOARES/GEADA E 30,4°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MEIO OESTE; 7,2°C CAÇADOR* E 27,9°C OURO

CENTRO; 2,3°C LEBON RÉGIS/DSOARES/GEADA E 24,5°C FRAIBURGO

PLANALTO SUL/SERRA; 0,9°C URUPEMA/GEADA E 26,7°C CELSO RAMOS

TOPO DA SERRA >1200 m; 0,9°C URUPEMA/GEADA E 22,1°C URUPEMA

LITORAL SUL; 10,3°C TIMBÉ DO SUL* E 27,3°C MELEIRO

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 13,0°C ÁGUAS MORNAS E 29,1°C FLORIANÓPOLIS

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 8,9°C LEOBERTO LEAL E 27,8°C LEOBERTO LEAL

LITORAL NORTE; 13,5°C CAMBORIÚ E 29,6°C S.JOÃO DO ITAPERIÚ

VALE DO ITAJAÍ; 7,9°C VIDAL RAMOS/C.G. E 29,7°C TIMBÓ/C.GROTHOFF

PLANALTO NORTE; 6,6°C MONTE CASTELO E 27,0°C TRÊS BARRAS*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA SEXTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 11

PÔR DO SOL; 18h: 54

