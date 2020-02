Moradores comemoram a pavimentação da Rua Flares de Melo em São Joaquim

Poeira, barro e transtornos da água da chuva não será mais problema para o simpático casal seu Generoso de Souza e Dona Custódia Lemos de Souza que viram na tarde de hoje a rua de sua residência começar a ser pavimentada.

A rua em questão é a Flares Inácio de Melo, situada no Bairro Jardim Minuano que nesta quinta-feira (27) começou a receber a obra de pavimentação com paralelepípedos, lajotas e calçadas em uma extensão de 193 metros e com o investimento de 254 mil reais do Poder Público.

O trabalho faz parte de uma série de ações que a Prefeitura de São Joaquim está tomando para melhorar a qualidade viária e também o bem estar dos moradores. Além da Flares de Melo, a popular rua do corredor com as Ruas João Ricardo de Oliveira e Horácio Pires de Haro e duas ruas no Jardim Bandeira a Sebastião Tomaz de Souza e a Felicíssimo Rodrigues Sobrinho também estão recebendo obras de pavimentação.

“Eu me preocupava muito com as crianças que ficavam cobertas com a poeira, pois aqui é caminho da escola e creche (Manoel Cruz e CAIC), quando não era poeira era barro. Nossas casas e de nossos vizinhos ficavam recobertas de pó, era um sacrifício danado, mas agora eu agradeço ao prefeito Giovani Nunes por ter atendido o nosso pedido de muitos anos, agradeço muito por nos dar essa felicidade de ver a rua sendo pavimentada.”

Comemorou feliz da vida a Senhora Custódia Vieira Lemos