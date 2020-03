PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2020.

QUINTA-FEIRA

Forte massa de ar seco e quente (sistema de alta pressão) vem dominando SC e favorece ao tempo bom com predomínio de um dia ensolarado (céu claro a sol e algumas nuvens), intervalos curtos de muitas nuvens a nublado em áreas isoladas de SC.

Temperatura bem agradável ao amanhecer para época do ano e bem alta de tarde. Bem mais alta no Oeste, Meio Oeste e Sul. Mínimas entre 6/9°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema e também em pontos do Centro do estado). Máximas variando entre 37/40°C na região de Itapiranga.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

***Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

SEXTA-FEIRA

Tempo bom. Predominará o dia ensolarado a sol e poucas nuvens. Intervalos curtos de muitas nuvens a possível nublado em alguns pontos de SC, mais no Leste.

Temperatura bem amena ao amanhecer e bem alta de tarde. Mais intenso o calor de tarde no Oeste, Meio Oeste e Sul.

AVISO METEOROLÓGICO

► SEMANA SOBRE O DOMÍNIO DE UMA INTENSA MASSA DE AR SECO E QUENTE (DIAS 9 A 15). VÁRIAS CIDADES ACIMA DOS 37/40°C NO PICO DO CALOR (PODE FICAR ACIMA DOS 40°C NA REGIÃO DE ITAPIRANGA). MARCAS HISTÓRICAS PONTUAIS PODEM SER REGISTRADAS EM MUITAS CIDADES.

►TEREMOS O AGRAVAMENTO DA ESTIAGEM EM SC E AS CONDIÇÕES DE PROPAGAÇÃO DE FOGO FICAM PROPICIAS NA PRÓXIMA SEMANA.

►É RECOMENDÁVEL A ECONOMIA DE ÁGUA E EVITAR O MÁXIMO POSSÍVEL A QUEIMA DE LIXO EM AMBIENTES DE CAMPO E JOGAR CIGARRO ACESSO NA BEIRA DAS RODOVIAS.

►O TEMPO SECO FAVORECE AS ATIVIDADES AO AR LIVRE COMO A COLHEITA E TRATAMENTOS NAS LAVOURAS, PORÉM PREJUDICA MUITO NAS CULTURAS EM ANDAMENTO E NA IMPLANTAÇÃO DAS PASTAGENS DE INVERNO.

DADOS DE HOJE, SUJEITOS A ALTERAÇÕES!

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 5 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA QUINTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 19

PÔR DO SOL; 18h: 40

