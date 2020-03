7ª Vindima torna-se a grande atração da temporada em sua terceira noite

O Centro de Eventos Paroquial de São Joaquim, foi o palco principal da 7ª Vindima de Altitude, reunindo 16 vinícolas da região. O evento começou na sexta-feira coma presença do Governador Carlos Moisés e um grande público presente.

No sábado foi a vez de turistas estrangeiros visitarem os estandes das vinícolas e dos queijos serranos e com diversas apresentações musicais.

E no Domingo, um brinde celebrado entre os Produtores de Vinhos Finos mostrou a força de um setor que enaltece as atividades econômicas e enoturísticas da região, combinando beleza natural e única com os premiados vinhos produzidos em lugares cinematográficos e com a vibração cultural em um dos mais magníficos lugares de todo o Brasil: A própria Serra Catarinense.

Entre as atrações artísticas a abertura com a Invernada Artística do CTG Minuano Catarinense, a apresentação sempre estilosa da Dupla Martinez e Diana e o encerramento com chave de Ouro com o Trio Malbec com o público ainda pedido bis nas canções finais, um evento marcante para os fãs de boa música e dos Vinhos Finos de Altitude.

O presidente da Vinhos de Altitude José Eduardo Bassetti, estimou que para este ano o público poderá ser até 15% superior em relação aos anos anteriores. Em todos os 05 finais de semana a Vindima poderá atrair um público de cerca de 40 mil visitantes. Com uma safra de alta qualidade, as vinícolas irão colher aproximadamente 1,2 milhão de quilos de uva que serão utilizadas na produção de cerca de 1 milhão de garrafas.

“Marquem a safra de 2020, ela nos trará vinhos inesquecíveis. A qualidade da uva está excelente”, Destacou o presidente da Vinho de Altitude Produtores & Associados, Eduardo Bassetti.

