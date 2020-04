Serra Catarinense tem amanhecer frio e baixas temperaturas já no começo de Abril

A Serra Catarinense teve um amanhecer de temperaturas baixas. As pessoas que saíram cedo para trabalhar, tiveram que vestir roupas grossas acompanhadas de máscaras em meio a Pandemia do Coronavírus, durante a manhã deste sábado (04).

A menor temperatura na Serra Catarinense foi assinalada pela Rede de Estações Keiser no Vale do Postinho com 3.4ºC e no centro de São Joaquim a temperatura foi de 4°C. Porém a menor temperatura do estado foi registrada no município de Água doce com 2.2ºC.

A mínimas abaixo de 5ºC na Serra Catarinense:

2.2ºC Água Doce

2.7ºC Joinvile

2.9ºC Fraiburgo

2.7ºC Urubici

3.4ºC São Joaquim / Keiser

3.5ºC Monte Castelo