Aviso Especial – Massa polar provocará queda acentuada de temperatura e prejuízos na Lavoura

O Climaterra e a Central do Tempo de Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho emitiram um aviso especial, na manhã deste domingo (5), alertando sobre a passagem de uma frente fria ao longo de Santa Catarina com uma grande área de instabilidade, trazendo chuvas e trovoadas e o ingresso de uma Forte Massa de Ar frio, de origem polar, que provocará queda acentuada na temperatura, geadas intensas e prejuízos nas lavouras.

Veja na íntegra o Aviso especial:

AVISO ESPECIAL

►NESTA SEGUNDA-FEIRA TEREMOS A PASSAGEM DE UMA FRENTE FRIA AO LONGO DE SC COM INSTABILIDADE EM TODAS AS REGIÕES (CHUVA E TROVOADA). PONTUALMENTE PODE TER CHUVA FORTE COM MAIS CHANCES NO OESTE. QUEDA NA TEMPERATURA COM A PASSAGEM DA FRENTE FRIA.

► O INGRESSO DE UMA FORTE MASSA DE AR FRIO DE ORIGEM POLAR NO SUL DO BRASIL, PROPORCIONA QUEDA ACENTUADA DA TEMPERATURA NO FIM DA NOITE DESTA TERÇA-FEIRA EM SC. GEADA ISOLADA NO FIM DA NOITE NO TOPO DA SERRA (1/4°C).

►NOS DIAS 8, 9 E 10 (QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA) O FRIO SERÁ FORTE PARA ÉPOCA DO ANO COM MÍNIMAS ENTRE -4/-1°C EM ALGUNS PONTOS DO TOPO DA SERRA. CHANCE PEQUENA DE MARCAS NEGATIVAS EM ÁREAS DO CENTRO, CAMPOS DE PALMAS E OESTE DO P.NORTE. MARCAS EXPRESSIVAS E ATÉ HISTÓRICAS PODEM SER REGISTRADAS NA PRÓXIMA SEMANA ENTRE 8 A 11.

► GEADA DE INTENSIDADE MODERADA A FORTE NAS BAIXADAS E FUNDOS DE VALES, ENTRE 8 A 10 DE ABRIL NAS ÁREAS ACIMA DOS 900/1100 m DO OESTE, CENTRO, OESTE DO PLANALTO NORTE E PLANALTO SUL. GEADA FRACA E ISOLADA NAS BAIXADAS DO OESTE, CENTRO E PLANALTOS ACIMA DOS 500 m E ISOLADAMENTE NO TOPO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.

►PREJUÍZO NAS LAVOURAS DE FEIJÃO, MILHO, SOJA, TOMATE, BATATA E HORTAS COMERCIAIS E PASTAGENS DE VERÃO.

►PROSSEGUE A ESTIAGEM MESMO COM A PASSAGEM DA FRENTE FRIA. TEREMOS DIAS DE INVERNO EM PLENO COMEÇO DE OUTONO EM SC! É MUITO RARO TER FRIO DESTE PORTE NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL.

PITER SCHEUER E RONALDO COUTINHO