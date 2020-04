Serra Catarinense abaixo de 0ºC e com forte geada

A Serra Catarinense voltou a registrar temperaturas abaixo de zero, durante o amanhecer desta quinta (9). Diversos municípios como Painel, Urupema e São Joaquim obtiveram marcas negativas.

Em São Joaquim, a paisagem ficou exuberante por conta de uma considerável camada de gelo que recobriu os campos de baixadas, em especial o vale do Caminhos da Neve, onde o espetáculo branco do frio lembrou bem as paisagens de inverno na região mais gélida do Brasil.

O gelo também recobriu os carros e deixou as roupas congeladas ao ar livre.

As mínimas negativas no Estado

3.3ºC Urupema/Epagri

2.4ºC Painel/Hugen

2.4ºC Bom Jardim da Serra/keiser

2.2ºC São Joaquim/Keiser

1.9ºC Urubici/Keiser

1.3ºC Agua Doce/DSoares

1.9ºC Lebon Régis/Dsoares

1.9°Fraiburgo/Epagri

0,3ºC Ponte Alta/Epagri

0,1ºC Curitibanos/UFSC

Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi