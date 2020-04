Pedras rolam novamente sobre a Serra do Rio do Rastro – Nova queda de Barreira

O Fotógrafo Dionata Costa, da Folha da Cidade foi o primeiro a registrar e a comunicar as autoridades sobre uma nova queda de barreira (sedimentos de pedras) na pista próximo ao Restaurante Bugio da Serra na Serra do Rio do Rastro logo no início da manhã desta quinta (09).

Após ser comunicada, as autoridades repassaram as informações para que alguma máquina da Prefeitura de Lauro Muller possa efetuar a retirada das pedras que caíram sobre a pista.

Por enquanto o trânsito segue normalmente na Serra, com exceção do trecho onde teve a queda de barreira, onde motoristas devem trafegar com mais atenção em meia pista.

Imagens Dionata Costa – Folha da Cidade