Páscoa gelada na Serra Catarinense! 5ª negativa seguida e 6 dias consecutivos de geada

A Serra Catarinense voltou a marcar temperaturas negativas durante o amanhecer deste domingo de Páscoa (12), quando as temperaturas atingiram -0,6º e Bom Jardim da Serra e -0,1ºC em São Joaquim de acordo com a rede de Estações Keiser.

E o espetáculo de gelo, ficou mais uma vez, por conta do gélido vale do Caminhos da Neve a 3km do centro de São Joaquim, que ficou recoberto por uma fina camada de gelo lembrando o visual de inverno nos Campos de Cima da Serra.

Essa foi a 5ª negativa seguida e 6ª geada consecutiva em SC (11 dias em abril no Topo da serra).

Mínimas abaixo dos 7°C

-0,6 B.Jardim/F.Keiser

-0,1 S.Joaquim/F.k.

0,2 Painel/G.Hugen

0,7 Urubici*

1,8 Fraiburgo/F.K

3,1 Urupema*

4,7 L.Régis/DSoares

4,8 Água Doce/DSoares

6,1 Ponte Alta do Norte*

6,3 Maravilha*

Epagri

11,7 Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer