Filme Milagre da Cela 7: Fenômeno de Audiência que esta fazendo Todo Mundo Chorar

Todo Mundo se acha forte, até conhecer Ova e Memo, Lingo! Lingo! o filme Milagre da Cela 7. se tornou um fenômeno de audiência no mundo todo, Fez tocar o coração de muitas pessoas, faz o telespectador se emocionam aos limites, ainda mais nesse período de isolamento social e o período associado à Páscoa, onde as pessoas estão mais sensíveis e buscam por procurar boas histórias para se divertir e também se emocionar.

A Netflix colocou em seu catálogo o filme turco Milagre na Cela 7, que foi ganhando projeção através do boca-a-boca, muita gente tem assistido o filme e reagido nas redes sociais. O longa, ganhou público e se tornou um dos mais vistos da plataforma nas últimas duas semanas. E este é um filme para fazer chorar Muito.

Milagre da Cela 7 mostra o tipo de história edificante e emocionante que cativa desde o começo. O filme e de uma sensibilidade impossível de mensurar. Através dele podemos destacar as reflexões que podem fazer a gente ser melhor a cada dia, assistindo conseguimos no mais íntimo de nosso ser, percorrer sentimentos tão necessários hoje, em época crucial para todos nós, onde se sentimos mais solitários e solidários, impossível não refletirmos através deste longa-metragem sobre que nos dá exemplos de amor no seu mais puro estado, fraternidade e inocência entrelaçada com maturidade.

E a empatia, a humildade, a amizade, a fé e esperança, a justiça o perdão, pois a bondade de Memo parece inspirar a todos naquela cela, e traz a mensagem de que todos podem se arrepender por um erro cometido e buscar perdão.

Existem vários filmes que foram feitos sob medida para fazer você chorar, e certamente Milagre da Cela 7 é um destes, haja sequencias emocionantes neste filme, com a musica e as atuações fazendo com que o publico precise assistir ao filme com lenços ao lado.

O filme “Milagre da Cela 7” mostra o tipo de história edificante e emocionante que cativa desde o começo. Dirigido por Mehmet Ada Öztekin, o filme é estrelado por Nisa Sofiya Aksongu como uma garotinha desesperada para tirar da prisão o seu pai (Aras Bulut Iynemli), que possui deficiência mental. O homem foi falsamente acusado de um assassinato e por isso, condenado à morte.

Muita gente tem se perguntado se o filme é baseado em alguma história real.

A resposta é: não. Na realidade, ele é um remake de uma comédia sul-coreana lançada em 2013, e que fez muito sucesso naquele país, sendo inclusive bastante premiado.

Mudanças sobre o original

Apesar de, na essência, serem fiéis ao filme original, a dupla de roteiristas fez mudanças importantes em cenas-chave de Milagre na Cela 7 para transformá-lo em um melodrama, já que o filme sul-coreano é uma comédia dramática. Momentos como o mote que leva o protagonista a ser preso, a reação de sua filha após a prisão, o julgamento e os desdobramentos futuros para a menina foram seriamente alterados na versão turca.

Milagre na Cela 7 conta a história de Memo, um rapaz com deficiência cerebral que trabalha como pastor de ovelhas e vive com sua avó idosa e é injustamente acusado de um crime.

Um dia, enquanto está pastoreando suas ovelhas, ele encontra um grupo de crianças. Uma delas se separa do grupo e sofre um acidente. Memo tenta ajudá-la, mas quando as pessoas os encontram, ele está com a menina nos braços, ambos ensanguentados.

Automaticamente é acusado de assassinato. Para piorar as coisas, o filme não explica muito bem, mas aparentemente a Turquia vivia uma ditadura militar, e o pai da menina morta era um alto militar.

Sem direito a defesa, e sem capacidade intelectual para contar o que aconteceu, Memo é forçado a assinar uma confissão e é enviado a uma prisão, onde também é hostilizado pelos presos devido a seu crime cometido, enquanto aguarda sua sentença definitiva.

Começa ai um calvário, uma luta de Davi conta Golias, em uma história onde parece não ser possível uma solução feliz.

Mas, Acontece que Memo, apesar de sua dificuldade mental, tem uma linda filha de sete anos. E a relação deles é algo muito especial.

Ova, a menina, sabe que seu pai é diferente, mas o amor entre os dois é muito grande.

A menina é muito inteligente e não desiste de encontrar uma maneira de ajudar seu pai.

E é impossível não se emocionar com estes personagens.

Com o tempo, os próprios presos que o hostilizaram , vão percebendo que existe algo errado na historia contada pelos militares sobre aquele rapaz, mas tudo o que o pai da menina morta deseja é vingança, nem que para isso precise forjar provas contra o rapaz e adiantar o seu processo, com o objetivo de condena-lo o mais rapidamente a pena de morte.

A atuação de Aras Bulut Iynemli no papel de Memo é visceral. Impossível não ter vontade de proteger Memo e defende-lo de todas as injustiças.

Veja o Treiller

Com informações Cena Top