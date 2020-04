Caso e COVID-19 em servidor leva a “fechamento” de Posto de Saúde na Serra Catarinense

Profissional esteve na UBS no dia 1º de abril sem apresentar qualquer sintoma. Local passará por desinfecção a partir desta segunda-feira, 13, e só reabrirá quando terminar a quarentena de todos os trabalhadores da unidade

A Prefeitura de Lages comunica que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Catarina estará fechada temporariamente a partir desta segunda-feira, dia 13 de abril. A medida é necessária após a confirmação de um caso de Coronavírus em um servidor da Secretaria Municipal de Saúde.

O paciente, que está entre os nove casos confirmados até agora na cidade, esteve na UBS do Santa Catarina no dia 1º deste mês. A pessoa sequer apresentou os sintomas da doença, e só descobriu a positivação após ser internada por outro motivo, sendo submetida também aos exames específicos da Covid-19.

A decisão de fechar o local temporariamente foi tomada na noite deste domingo, com o aval do prefeito Antonio Ceron, depois que a Secretaria da Saúde investigou o caso e fez contato com o paciente e os servidores da UBS.

Por precaução e segurança, o local passará por um processo de desinfecção e deverá ser reaberto somente na próxima semana, tão logo termine o período de quarentena de todos os servidores daquela unidade. A Secretaria de Saúde da Prefeitura realiza o monitoramento de pessoas que eventualmente tenham sido atendidas pelo servidor positivado.

Os moradores da comunidade que precisarem de atendimento básico, como vacinação, podem recorrer à UBS do bairro Centenário, onde serão recebidos normalmente. Os casos de emergência permanecem na UPA 24 horas e os quadros de síndromes gripais devem ser encaminhados ao Centro de Triagem montado no Pronto Atendimento Tito Bianchini.