PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SÁBADO

Temperatura muito baixa ao amanhecer e agradável de tarde na maior parte do Oeste ao Centro e Serra, maior aquecimento no Extremo Oeste. Mínimas entre -1/2°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema nas baixadas e fundo de vales), também pode ficar entre 1/4°C em pontos de baixadas nas regiões de; Lebon Régis, Fraiburgo, Curitibanos e Lages, também pontualmente no Planalto Norte. Máximas variando entre 26/29°C em pontos do Extremo Oeste.

►Boas condições para qualquer atividade ao ar livre seja na cidade ou campo. Ótimo para fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue. Algum risco para atividades bem sensíveis a chuva e de longa duração em pontos do Leste de SC.

► Nas áreas de lavoura de batata e tomate fica favorável a requeima e outras doenças associadas ao frio/umidade (muito orvalho). Nas áreas mais altas (900/1000 m) pode ter geada pontual, baixadas. Em algumas lavouras de feijão bem tardia a antracnose terá boas condições para desenvolver no Vale do Itajaí e Litoral. Em hortas comerciais maior atenção com as doenças de inverno e até com risco de geada bem isolada em pontos do Oeste aos Planaltos acima dos 900/1000 m.

►Geada, mais nas baixadas do Topo da Serra, assim com baixadas e fundo de vales (pontuais) da região de Lages, Fraiburgo, Curitibanos, Campos Novos, Caçador, Lebon Régis e Campos de Palmas acima dos 900/1100 m, alguns pontos do Planalto Norte.

►A seca e o frio trazem prejuízos nas culturas fora de época (confirmando o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro).

► Bom para fazer silagem. Cuidado ao queimar o lixo na propriedade e evitar de jogar o cigarro acesso na beira de estradas. EVITEM AO MÁXIMO QUALQUER QUEIMADA (ESPECIALMENTE NA RESTEVA DO ARROZ) NA PROPRIEDADE.

►Os efeitos da estiagem continuam.

► Na fruticultura, região da Serra, o frio incomoda no começo da manhã para colheita e eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta). Assim como poda.

► Economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais em todo o estado. Reservar água para as culturas de inverno.

► Bom para o começo da poda (mais grosseira) de inverno em algumas fruteiras de clima temperado. O ideal é retardar o máximo possível a poda das fruteiras de caroço (risco alto de geada na florada e frutificação).

► O tempo seco facilitará o preparo do solo para o alho/cebola, embora esteja muito seco e não seja o ponto ideal.

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e próximo verão.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

DOMINGO

Temperatura baixa ao amanhecer e agradável de tarde na maior parte do Oeste ao Centro e Serra, maior aquecimento no Extremo Oeste. Mínimas entre 1/4°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema nas baixadas e fundo de vales com geada isolada), também pode ficar entre 3/6°C em pontos de baixadas nas regiões de; Lebon Régis, Fraiburgo, Curitibanos e Lages com risco baixo de geada bem pontual. Máximas variando entre 26/29°C em pontos do Extremo Oeste.

►Boas condições para qualquer atividade ao ar livre seja na cidade ou campo. Ótimo para fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Nas áreas de lavoura de batata e tomate fica favorável a requeima e outras doenças associadas ao frio/umidade (muito orvalho). Nas áreas mais altas ( acima dos 1000 m) pode ter geada bem pontual, baixadas. Em algumas lavouras de feijão bem tardia a antracnose terá boas condições para desenvolver no Vale do Itajaí e Litoral. Em hortas comerciais maior atenção com as doenças de inverno e até com risco de geada bem isolada em pontos do Oeste aos Planaltos acima dos 1000 m.

►A seca e o frio trazem prejuízos nas culturas fora de época (confirmando o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro).

► Bom para fazer silagem. Cuidado ao queimar o lixo na propriedade e evitar de jogar o cigarro acesso na beira de estradas. EVITEM AO MÁXIMO QUALQUER QUEIMADA (ESPECIALMENTE NA RESTEVA DO ARROZ) NA PROPRIEDADE.

►Os efeitos da estiagem continuam.

► Na fruticultura, região da Serra, o frio incomoda no começo da manhã para colheita e eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta). Assim como poda.

► Economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais em todo o estado. Reservar água para as culturas de inverno.

► Bom para o começo da poda (mais grosseira) de inverno em algumas fruteiras de clima temperado. O ideal é retardar o máximo possível a poda das fruteiras de caroço (risco alto de geada na florada e frutificação).

► O tempo seco facilitará o preparo do solo para o alho/cebola, embora esteja muito seco e não seja o ponto ideal.

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e próximo verão.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

Obs: Condições climáticas (boa amplitude com amanhecer frio e tarde agradável a quente) propícias a resfriados e gripes, especialmente no fim desta semana. Atenção com o Coronavirus (COVID-19). Siga a orientação das autoridades e fique em casa. Aproveitem este período de quarentena para retirar qualquer objeto que possa facilitar a procriação do mosquito da dengue em SC.

►PROSSEGUE A ESTIAGEM. ESTE ABRIL ESTÁ SENDO MARCADO PELO FRIO CONSTANTE E FORTE, MUITOS DIAS COM GEADA NO COMEÇO DE OUTONO EM SC! É MUITO RARO TER DOIS INTERVALOS DE FRIO DESTE PORTE EM ABRIL. EM 1978 TIVEMOS UM ABRIL BEM FRIO E SECO, MAIS INTENSO QUE ESTE (NO CASO DAS MÍNIMAS). TAMBÉM TIVEMOS UMA FORTE ONDA DE FRIO EM 1971 EM ABRIL.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

11 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 16 dias/geada e 7 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 17/4/2020

Extremas de SC registrados ontem. 16/4/2020 e hoje, 17/4/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 7,8°C/ 29,3°C EM GUABIRUBA/C.G

MÁXIMA, HOJE; 10,4°C/ 28,8°C EM S.JOÃO DO ITAPERIÚ/EPAGRI.

MÍNIMA ONTEM; -4,2°C/ 21,7°C EM PAINEL/G.HUGEN

HOJE; -3,3°C/ 21,7°C EM L.RÉGIS/DSOARES

CAPITAL/INMET HOJE; 12,8°C/ 26,4°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 11,1°C/ 25,1°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 9,9°C/ 26,2°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 13,1°C/ 27,0°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 16,6°C/ 23,8°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 10,3°C/ 24,1°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; –°C/ –°C

UFSC/RESSACADA; 10,4°C/ 25,9°C

UFSC; 12,2°C/ 26,1°C

MAFRA/EPAGRI; 3,7°C/25,6°C

CHAPECÓ/INMET; 9,6°C/22,1°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 10,6°C/22,7°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 1,6°C/22,0°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; -1,4°C/21,9°C/PERICÓ/F.K

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 17/4/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; -0,2°C ÁGUA DOCE/DSOARES E 27,2°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MEIO OESTE; 0,1°C CAÇADOR E 25,5°C VIDEIRA

CENTRO; -3,3°C L.RÉGIS/DSAORES E 23,8°C FREI ROGÉRIO

PLANALTO SUL/SERRA; -2,5°C B.JARDIM/F.K E 24,8°C CELSO RAMOS

TOPO DA SERRA >1200 m; -2,5°C F.KEISER E 22,4°C S.JOAQUIM

LITORAL SUL; 8,2°C BRAÇO DO NORTE/J.JOAQUIM E 26,6°C SIDERÓPOLIS/PWS

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 8,9°C ÁGUAS MORNAS E 27,6°C NOVA TRENTO/GUTO

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 6,5°C LEOBERTO LEAL* E 26,0°C LEOBERTO LEAL

LITORAL NORTE; 7,9°C ITAPOÁ/INMET E 28,8°C S.JOÃO DO ITAPERIÚ

VALE DO ITAJAÍ; 4,7°C RIO DO CAMPO/INMET E 28,3°C GUABIRUBA/C.G.

PLANALTO NORTE; 1,5°C M.CASTELO* E 25,6°C MAFRA*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2020 COM 07 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 06h: 39

PÔR DO SOL; 17h: 59

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9



► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

