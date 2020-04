Senhora de 65 anos de São Joaquim morre em Hospital de Triagem em Lages

Uma senhora de 65 anos, paciente oncológica, hipertensa e cardíaca, chegou ao Hospital Sagrado Coração de Jesus na tarde desta última quinta (16) por volta das 13h40, ela deu entrada com dor torácica, desconforto respiratório, dor abdominal, pressão baixa e insuficiência renal.

No hospital de São Joaquim ela recebeu os primeiros atendimentos ficando em observação, mas com o agravamento do caso e com condição de que ela já fazia hemodiálise seguidamente na cidade de Lages, a paciente foi, então, encaminhada para o centro de Triagem do Hospital Tito Bianchini apresentando problemas respiratórios e demais comorbidades

O hospital de São Joaquim deu alta ás 00h40min, ela foi transferida pelo SAMU, mas ao chegar ao centro de Triagem do Tito Bianchini, em Lages, a paciente de 65 anos teve que esperar dentro da própria ambulância, já que os profissionais atendiam uma outra senhora em estado grave que acabou falecendo posteriormente.

A Paciente de São Joaquim também faleceu minutos após com uma parada cardíaca em frente ao centro de triagem.

Comorbidades

O Secretário de Saúde de Lages Claiton Camargo de Souza, relatou que os óbitos foram de duas senhoras, 66 e 65 anos, sendo que a de Lages vinha de uma cirurgia de tumor e foi levada pelo SAMU com falta de ar chegando lá já em estado crítico vindo a óbito. “O óbito foi por outras comorbidades”, confirmou.

Já quanto ao óbito da outra senhora, de São Joaquim, aguarda-se o resultado do exame do Covid-19, “porém ela apresentava síndrome de respiração aguda”, Respondeu Secretário.