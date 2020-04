Frio persiste na Serra Catarinense com amanhecer de 0,9ºC

A Serra Catarinense teve outro amanhecer gelado durante esta sexta (24) quando os termômetros atingiram marcas bem próximas de 0ºC.

A menor temperatura na Serra Catarinense foi registrada pela Rede de Estações Keiser no município de Bom Jardim da Serra que atingiu a marca de 0,9ºC nas margens do Rio Porteira. Já a menor temperatura do estado foi registrado também pela Rede de Estações Keiser na cidade de Fraiburgo na região do meio-oeste catarinense com a marca de 0,4ºC.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve e Vale foi possível observar a presença de mais uma geada que recobriu as partes mais isoladas do vale.

De acordo com o Climaterra, essa foi a 17ª geada em abril, igualando ao ano de 2013 e se estabelecendo para quebrar o recorde de frio de 1978. Já são 11 dias que SC fica abaixo de 1°C de mínima do estado.

As mínimas do estado

0,4 Fraiburgo/F.Keiser

0,9 B.Jardim/F.k

2,0 S.Joaquim/F.K

2,1 Painel/G.Hugen

4,8 Joinville/serra/DSoares

5,7 Monte Castelo*

*Epagri

13,2 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi