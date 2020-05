Lembranças de Antigamente: O velho carro de boi

Vivemos tempos de modernidade, mas preservar e conservar as tradições e as origens é fantástico, o tempo jamais poderá apagar.

Antigamente era tão comum ver carro de boi andando pelas ruas trazendo produtos da roça para vender na cidade, para muitas crianças era um delicioso meio de transporte era felicidade poderem andar num carro de boi. Hoje raramente existe tem crianças que não conhece carro de boi ao vivo.

Rústico, modesto, vagaroso, o carro de boi foi, sem dúvida alguma, um dos fatores que muito contribuiu para o progresso rural do Brasil.

Primeiro veículo de transporte que muitos agricultores possuiu, o carro de boi, “afundando o chão” nele escreveu, com os sulcos paralelos de suas rodas pesadas e maciças, muitos capítulos da história da agricultura.

Um poema define o sentimento da lembrança desta época através do poema de Murilo Vidigal Carneiro

O VELHO CARRO DE BOI

O velho carro de boi

Agora está encostado

Representando a saudade

De um distante passado.

As cangas dependuradas

Com as saudades dos bois

Relembram dias felizes

Do passado que se foi

O eixo emudecido

Esqueceu o seu cantar

As rodas envelhecidas

Não podem mais caminhar

O cabeçalho que outrora

Era o trono do carreiro

Está em lenta agonia

Em um canto do terreiro

O velho carro de boi

Pioneiro no transporte

No fim de sua vida

Merecia melhor sorte

Mas como todos na vida

Estamos só de passagem

Meu velho carro de boi

Receba a nossa homenagem

O fato é que o carro de boi teve a sua época. Além de sua utilidade no transporte, ficam na lembrança os bons momentos que ele nos proporcionou, principalmente a nossa convivência com os carreiros, candeeiros e por que não dizer com os bois.