Frio!!! 14 cidades amanhecem com temperaturas negativas em Santa Catarina – Saiba quais

Santa Catarina voltou a ter temperaturas negativas durante o amanhecer desta quinta (07) quando os termômetros atingiram a marca de -3,7º na cidade de Fraiburgo de acordo com a Rede de Estações Keiser em São Joaquim a menor temperatura ficou na casa de -0,6ºC com os termômetros arredondado par 0ºC no centro da cidade.

Santa Catarina já registra 12 dias com marcas negativas no ano de 2020 e a quarta negativa no mês de em maio.

O frio foi tão intenso que 14 municípios ficaram abaixo de zero.

As minimas do estado:

-3,7 Fraiburgo/F.Keiser

-1,7 Lebon Régis/DSoares

-1,6 Monte Castelo*

-1,5 Ponte Alta do Norte*

-1,4 Urubici/F.K

-1,1 Água Doce/F.K

-1,1 Curitibanos/UFSC*

-0,7 Urupema*

-0,6 S.Joaquim/F.K

-0,5 Vargem Bonita/F.K

-0,3 Joinville/serra/DSoares

-0,3 Porto União*

-0,1 Major Vieira*

-0,1 Três Barras*

0,0 Brunópolis*

0,1 Mafra*

0,1 Campo Alegre*

0,1 São Bento do Sul*

0,2 Papanduva*

0,3 Itaiópolis*

0,5 Santa Cecília*

0,5 B.Jardim/F.K

0,6 Caçador*

0,6 Rio Negrinho*

*Epagri

7,2 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer

Veja o Vídeo:

Vídeo da Geada em Chapecó – Imagens: Junior Volpatto