Com -6,1ºC Serra Catarinense tem o amanhecer mais congelante do ano

A Serra Catarinense obteve o registro de temperatura mais fria do ano de 2020 durante o gélido amanhecer deste sábado (09).

De acordo com a Rede de Estações Keiser, a temperatura atingiu a marca de -6,1ºC em Bom Jardim da Serra provocando uma forte geada e a também o congelamento da superfície d’agua.

Em São Joaquim o espetáculo de gelo voltou a ser presenciado no Vale do Caminhos da Neve onde os campos ficaram recobertos por uma significante camada de gelo, os animais tiveram dificuldade para pastar e a paisagem sempre exuberante para quem gosta do típico frio da Serra Catarinense.

Veja as imagens:

Geada em Bom Jardim da Serra Por Ritha Vieira:

Geada em Bom Jardim da Serra Por Sérgio Felipe:

Geada em Bom Jardim da Serra Por Didio Silva:

Geada em Bom Jardim da Serra Por Fernando Keiser:

Geada em Bom Jardim da Serra Por Mycchel Legnaghi:

Veja o Vídeo: