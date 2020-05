Professor aproveita quarentena para alfabetizar avó de 85 anos “Um sonho antigo, tanto meu quanto dela”

Aos 85 anos, a aposentada Alcina Bispo está realizando o sonho de aprender a ler e a escrever, em Goiânia. Quem a está ensinando é o neto, Ricardo Pereira, 31 anos, que é professor de língua portuguesa e também há anos desejava alfabetizá-la. Segundo ele, o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus criou a oportunidade perfeita.

“Alfabetizar a minha avó já era um sonho antigo, tanto meu quanto dela. Infelizmente, não foi possível antes, mas, com a quarentena, eu tive a oportunidade de colocar esse projeto em prática”, afirmou.

“Acho que é uma forma de retribuir um pouco de tudo o que ela me ensinou” , completou o professor.

Aposentada Alcina Bispo, 85 anos, está aprendendo a ler e a escrever com o neto Ricardo Pereira, de 31 — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A família é do Tocantins, mas Ricardo mudou-se para Goiânia aos 16 anos. Desde então, ele e a avó viviam em estados diferentes. No entanto, há cerca de um ano, ela se mudou para a capital goiana para cuidar de doenças que sugiram com a idade.

O professor disse que a ideia da alfabetização existe desde que ele era adolescente, mas ficara adormecida por causa da distância. “Há uns 15 dias eu a vi um pouco ociosa e, nesse momento, caiu a ficha. É agora a hora de realizar o sonho”, disse.

Ricardo costuma dar aulas para pessoas que vão prestar concursos e, para ensinar a avó, teve que voltar a estudar para aprender técnicas de alfabetização. Segundo ele, depois de cerca de dez dias de aulas diariamente, ela já reconhece facilmente as vogais e faz associações.

“Tem sido engraçado e é um desafio. Ela teve dificuldade nos primeiros dias, mas tem se saído muito bem”, avaliou o professor.

Alcina ficou órfã aos 9 anos de idade, casou-se aos 15 e criou 15 filhos. Durante a vida, dedicou-se à família e não teve a chance de estudar, mas sempre quis aprender.

“Eu tenho muita vontade de fazer meu nome, mas nunca tive a oportunidade. Cada tempo é tempo. Estou viva, e Deus vai me ajudar e vai dar tudo certo”, disse.

Aplicada, ela faz todos os dias cerca de 30 minutos de aula com o neto e, depois, estuda as letras para treinar o reconhecimento por meio da repetição.

“Depois, ela fica com as letras impressas. Toda hora vamos relembrando. Às vezes, chego na sala e ela está estudando”, disse Ricardo.

Para o neto, é uma forma de expressar a gratidão por tudo que ela fez por ele. Refletindo sobre todo esse processo, ele escreveu uma carta de agradecimento:

Ela me ensinou muita coisa do que sei, me ensinou o que significa aceitação, desde o dia em que mamãe, solteira, chegou à nossa casa, comigo nos braços.

Ela me ensinou que plantar e colher são verbos recorrentes na vida, e que o principal não é plantar, mas o modo como se planta.

Ela me ensinou a ler o tempo com a ajuda dos pássaros, me ensinou a diferenciar queijo de requeijão, abacaxi de ananás, e que Maria Isabel é a melhor comida do mundo! Ou seria o picadinho de mandioca? Talvez, o “Mucunzá” com abóbora madura e pimenta?

Ela me ensinou que leite com manga faz mal. (Isso eu descobri com a vida que era mentira! Pelo menos, para a gente, porque, apesar de experimentos científicos, ela ainda jura que é verdade! “Fulana morreu disso!”).

E me ensinou a separar gente boa de gente má. E que não se deve comer carne na Sexta-Feira da Paixão, e que honestidade é uma qualidade indispensável ao homem, diz com retidão, mesmo um pouco corcunda, por causa da idade.

Ela me ensinou que “companheirismo” é um substantivo importantíssimo nas relações, por mais que não fizesse ideia de a que raios de classe aquela palavra linda pertencia. Pertencia a ela! Assim como outras tantas palavras que ela usava para me contar as coisas da vida: sua infância sem os pais, a criação pela madrinha má, o casamento aos 15 anos, os 15 filhos que teve.

Cenas de alegria e de aprendizado e de uma vida amando o meu avô. Com ela, eu aprendi que a morte não põe fim no amor, dá pra ver a saudade escorrendo pelos seus olhos sempre que se lembra dele.

Ela me ensinou tanta coisa, que eu levaria horas para listar tanta vivência. Me ensinou a cozinhar, passar café, agir conforme os princípios éticos.

Ela me ensinou a imaginar! Eu adorava me jogar em seu colo e ficar imaginando como eram os bichos e as lendas que habitavam as florestas que ela frequentava. Confesso que imaginava, pela sua narração, a sucuri um bicho muito mais imponente, como as Anacondas dos filmes. Não era. Também não faz mal. As serpentes e os espíritos das suas histórias eram mais legais. Ela me ensinou a ler o mundo, de uma forma sofrida e encantada.

Acho que chegou a minha vez de ensinar o mesmo a ela, só que agora com letrinhas.

COM INFORMAÇÕES G1