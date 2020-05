Seca faz as pessoas voltarem ao passado e lavar roupas em rio na Serra Catarinense

A Serra Catarinense convive um drama bem preocupante em sua história, pois a seca chegou a um nível crítico e até mesmo a cidade de Bom Jardim da Serra, conhecida também como a Capital das Água, já começa a sentir na pele o drama da seca.

É tanto que as pessoas de lá já estão voltando à época das lavadeiras, usando a aguá do rio para poupar a aguá tratada apenas para o consumo no município de Bom Jardim da Serra.

Adiante, um relato do jovem Sérgio Felipe Rodrigues que acompanhou a sua mãe para lavar roupas em um rio:

“Hoje , eu e minha mãe tivemos que lavar as roupas no Rio , isso demonstra o quanto a seca já esta atingindo também os interiores, o município de Bom Jardim da Serra é considerado a Capital Das Águas e nem isso é relevante perante essa estiagem!

Hoje não teve outro jeito a não ser lavar as roupas no leito do Rio Capivaras .

Voltamos no tempo onde minha avó e minha Bisa vó lavavam roupas assim, só que hoje é diferente, estamos aqui por falta de água.

Será que precisamos falar mais algo com relação a seca que estamos passando e dizer para algumas pessoas para que economizem água?

Será que chegamos ao extremo ou ainda tem mais algo por vir ?!

Agradeço a Deus pelo pouco que ainda temos!

#EconomizemÁGUA🙏