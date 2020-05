Com -4,2ºC a Serra Catarinense tem novo amanhecer gelado

A Serra Catarinense teve outro amanhecer gelado neste último sábado (16) quando aos termômetros da Rede de Estações keiser assinalaram temperaturas negativas.

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra que chegou a marca de -4,2ºC seguida de Urupema com -3,2º e São Joaquim com –2,9ºC

E o resultado foi mais uma geada recobrindo os campos de baixadas no Bairro São José e Bairro jardim Bandeira, ambos no perímetro urbano de São Joaquim.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

11 maio

2020; 35 dias/geada e 19 dias com marcas negativas em SC

As mínimas:

-4,2 B.Jardim/F.Keiser

-3,2 Urupema*

-2,9 S.Joaquim/F.K

-1,2 Urubici/F.K

-0,7 Água Doce/F.K

0,7 Lages*

1,7 L.Régis/DSoares

1,9 Maravilha*

1,9 Campo Belo do Sul*

3,4 Iporã/Jean W.Thums

4,2 Fraiburgo/F.K

4,9 Caibí*

4,9 Tubarão*

5,2 Braço do Norte/J.joaquim

5,2 Seara*

5,7 Monte Castelo*

5,7 Bocaina do Sul*

5,8 Araranguá/Inmet

*Epagri

10,5 Florianópolis*

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens: