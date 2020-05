Turismo em alta – Mirante da Serra do Rio do Rastro lotado

Após a Pandemia causar uma grande contraste financeiro em todo o mundo, devido a política de isolamento social, o setor do turismo foi duramente afetado.

Mas na Serra do Rio do Rastro a atividade turística já é retomada com força total, basta ver as câmeras ao vivo, as hashtags (#) marcadas nas redes sociais, o número de carros que trafegam subindo a Serra e o número crescente de pessoas que visitam o ponto turístico mais badalado da Serra Catarinense neste final de Semana.

Imagens da Câmara Ao Vivo da Serra do Rio do Rastro