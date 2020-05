Geada recobre o Vale do Caminhos da Neve durante gélido amanhecer de -1,4ºC na Serra Catarinense

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, na Serra Catarinense, ficou recoberto por uma considerável camada de gelo durante o amanhecer deste 19 de maio de 2020 com a temperatura de -1.4ºC

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra, pela Rede de Estações Keiser que assinalou a mínima de -2.9ºC.

O Vale do Caminhos da Neve é um local extremamente frio e tem o ponto onde ocorre mais geadas durante o ano, a geografia do vale ajuda na formação do gelo cerca de uma centena de vezes ao ano.

4 municípios abaixo de zero e sexta negativa seguida (14 dias em maio e 8 em abril).

As mínimas abaixo dos 4°C

-2,9 B.Jardim/F.Keiser

-1,4 S.Joaquim/F.k

-1,1 Painel/G.Hugen

-0,8 Fraiburgo/F.K

0,5 Vargem Bonita/F.K

1,8 Monte Castelo*

1,9 Lebon Régis/F.K

2,0 Rio Rufino*

3,1 Três Barras*

3,3 Frei Rogério*

3,8 São Bento do Sul*

3,8 Caçador*

3,9 Porto União*

*Epagri

9,8 Florianópolis/Sertão do Ribeirão/T.Ruas

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Leganghi / São Joaquim Online