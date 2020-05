Com -7,2ºC Serra Catarinense tem o amanhecer mais frio do ano

A Serra Catarinense obteve Amanhecer mais frio do ano atingindo a temperatura de -7,2 registrado pela rede de Estações Keiser.

Essa menor temperatura foi assinalada na localidade de Vista Alegre em Bom Jardim da Serra. Em São Joaquim a mínima foi -4.8ºC e deixou os campos e automóveis recobertos por uma considerável camada de gelo. A geada foi perceptível em todas as partes urbanas da cidade.

Já são 28 dias com marcas negativas (20 só em maio) e 44 dias com geada no topo da Serra em 2020.

Hoje 16 municípios tiveram marcas abaixo de 0°C.

Abaixo de 1°C

-7,2 Bom Jardim/Estações Keiser

-5,6 Painel/G.Hugen

-5,4 Vargem Bonita/Estações Keiser

-5,2 Água Doce/Estações Keiser

-4,8 São Joaquim/Estações Keiser

-3,6 L.Régis/Estações Keiser

-3,4 Fraiburgo/Estações Keiser

-3,3 Urupema**

-2,5 Urubici**

-1,5 Rio Rufino**

-1,4 Ponte Alta do Norte**

-1,2 Curitibanos/UFSC**

-0,7 Joinville/serra/DSoares

-0,5 Frei Rogério**

-0,4 Monte Castelo**

-0,4 Otacílio Costa**

0,2 Itaiópolis**

-0,2 Rio Negrinho**

0,3 Caçador**

0,3 S.Bento do Sul**

0,4 Bom Retiro**

0,6 Bela Vista do Toldo**

0,7 Três Barras**

0,7 Major Vieira/Inmet

**Epagri

9,6 Florianópolis/Ratones/Cheiro Verde Ogânicos

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja o vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online