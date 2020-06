Frio extremo! Com -9.2ºC Bom Jardim da Serra registra a menor temperatura do ano

O Município de Bom Jardim da Serra obteve o menor registro do ano de 2020 ao atingir a marca de -9.2ºC registrado pela Rede de Estações Keiser na localidade de Vista Alegre.

O município de Bom Jardim ficou tomado por uma densa camada de gelo que parecia neve de tanto frio e congelamento.

As imagens captadas por Luis Carlos da Silva (Didio) no imponente Cânion das Laranjeiras mostram a intensidade do frio extremo sobre os campos de cima da serra no gélido município de Bom Jardim da Serra.

