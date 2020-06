Amanhecer gelado a -3.1ºC e com congelamento na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve mais uma marca negativa durante o gélido amanhecer desta sexta (26), quando os termômetros da Rede de Estações Keiser atingiram a temperatura de -3.1ºC em São Joaquim.

O tempo mudou consideravelmente depois de uma noite chuvosa para um gélido amanhecer e em em consequência disso houve uma formação de geada em forma de gotículas congeladas e também da formação de gelo em cima dos automóveis na rua.

A Superfície d’água chegou a ficar congelada com a intensidade do frio típico para essa época do ano em São Joaquim, no alto da Serra Catarinense.

Já se somam 36 dias com marcas negativas no estado de Santa Catarina e 58 dias com geada.

As mínima abaixo dos 4°C

-3,1 São Joaquim/Estações Keiser

-1,2 Água Doce/DSoares

-1,2 Urubici/Estações Keiser

-1,1 Urupema**

-1,1 Bom Jardim/Estações Keiser

0,7 Painel/G.Hugen

1,0 Rio Rufino**

1,1 Lages**

2,0 Bocaina do Sul**

2,2 Fraiburgo*

2,2 B.Retiro**

2,5 Monte Carlo**

2,7 Ponte Serrada**

2,8 Brunópolis**

2,9 Timbém do Sul**

3,0 Campo Belo do Sul**

3,2 Vargem Bonita**

3,3 Otacílio Costa**

3,5 Porto União**

3,6 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

3,6 L.Régis/Estações Keiser

3,6 Tangará**

3,8 Campos Novos/Inmet

3,8 Palmeira**

3,9 Monte Castelo**

*Estações Keiser

**Epagri

11,7°C Florianópolis/T.Ruas.

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online