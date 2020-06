Clube do Livro: “Dica do Dia” 26/06/2020

Suprema, Danilo Morales

Ano publicação: 2018

Editora: Independente

Gênero: suspense e fantasia

Sinopse

Nina tenta a sorte grande na cidade. Tem desejo de ascender de classe, e vê em Angelique uma oportunidade. Ela a introduz no mundo da magia, e desperta o seu lado maligno, que estava adormecido. O passado bate a sua porta e traz consequências irreversíveis.

“Imediatamente se desvencilhou, caindo no buraco, diretamente no caixão, abraçado ao cadáver. A tampa do ataúde se fechou. Ele esmurrou algumas vezes antes que se abrisse novamente. Estava todo dolorido. Subiu novamente enquanto um riso histérico ressoava de um lugar, incompreensível, unido ao choro de um bebê.”

