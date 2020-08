Vale do Caminhos da Neve assinala a geada de número 82 no ano de 2020

O frio constante durante a madrugada deste domingo (02) fez a geada aparecer mais uma vez num dos lugares mais frios do Brasil: o implacável Vale do Caminhos da Neve.

A Estação G. Hugen marcou a temperatura de 0.9ºC no vale que estava recoberto por uma considerável camada de gelo, deixando todo o esplendor do vale branquinho como a neve.

Porém a menor temperatura foi registrada no município de Bom Jardim da Serra pela Rede de Estações Keiser que chegou a marcar a temperatura de -2.6ºC .

Mínimas, municípios, abaixo dos 5°C/Estações padronizadas (governo e particulares):

-2,6 B.Jardim*

-1,2 Painel/G.Hugen

-0,9 S.Joaquim*

-0,3 Urupema**

-0,3 Vargem Bonita*

0,4 L.Régis*

0,6 Água Doce*

1,2 Fraiburgo*

1,2 Urubici**

1,6 Curitibanos/UFSC**

2,7 Rio Rufino**

3,1 Ponte Alta do Norte**

3,7 Otacílio Costa**

4,2 B.Retiro**

4,3 Monte Castelo**

4,4 Frei Rogério**

4,6 Caçador**

5,1 Major Vieira/Inmet

5,5 Bela Vista do Toldo**

5,7 Lages**

5,7 Bocaina do Sul**

5,7 Rio das Antas**

5,9 Vargem**

9,6 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri/Ciram

(Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer Climaterra-Central do Tempo)

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

20 julho

2 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 82 dias/geada e 55 dias com marcas negativas em SC.

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online