Nesse Dia dos Pais presenteie com Cacau Show, o jeito mais gostoso de estar perto

CACAU SHOW TRAZ PRODUTOS ESPECIAIS PARA O DIA DOS PAIS COM INSPIRAÇÃO NA MÚSICA

A Cacau Show em São Joaquim preparou uma surpresa para você que deseja presentear seus PAIS ou aquela pessoa especial que representa o seu Pai.

Nós, da Cacau Show preparamos produtos com qualidade e preços especiais.

A Cacau Show caprichou na criação dos produtos especiais para o Dia dos Pais. A promessa é de uma experiência doce e que remeta ao mundo da música para agradar a todos os gostos.

E para atender a todos os públicos, a marca lança a versão um Cubo Pais Zero Adição de Açúcar, edição especial para a data, os bombons são de chocolate ao leite, com recheio no sabor avelã sem adição de açúcar. São opções para todos os tipos de pais e gostos e, com embalagens, que harmonizam com o mundo musical.

Confira os horários especiais para o Dia dos Pais

De segunda à sexta das 9h as 18h30

Sábado das 9h30 as 19h (horário especial dia dos pais)Sem fechar ao meio dia

(Domingo dia dos pais não abrirá)