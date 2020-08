Motociclista embrigado é preso armado em São Joaquim

Uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária do Painel e do Mirante da Serra do Rio do Rastro, P-10 e P-21, resultou na prisão de um motociclista em São Joaquim.

Durante a operação foi abordada uma motocicleta com placa de São José – SC, um homem que pilotava a moo foi revistado.

Na busca pessoal foi localizado um revólver calibre 32 com numeração suprimida e 06 munições intactas no tambor.

Foi realizado o teste de bafômetro que acusou 1.16 mg/L. Diante dos fatos o autor foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis pertinentes ao caso.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária