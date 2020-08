Frio de 8.4ºC – Serra Catarinense amanhece recoberta de gelo

A Serra Catarinense teve mais um amanhecer gelado durante esse sábado (22) quando as temperaturas assinalaram na casa de -8.4ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser.O Vale do Caminhos da Neve amanheceu branquinho recoberto por uma considerável camada de Gelo, esta foi a geada de número 92 no ano de 2020As mínimas abaixo de -5ºC-8.4 Bom Jardim da Serra / Estações Keiser-8.0 Painel / Estação G. Hugen-7.4 Vargem Bonita / Estações Keiser-7.2 São Joaquim / Estação G. Hugen-6.6 Urupema / Epagri-5.8 Lebon Régis / Estações Keiser-5.7 Fraiburgo / Estações Keiser

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Veja as imagens registradas em Urupema, na Bossoroca, fundo doce, registradas por Carol Lima:

Confira as imagens de Bom Jardim da Serra: