Homem foge da polícia e Águia 04 encontra escondido em galinheiro na Serra Catarinense

O Águia 04, foi acionado para prestar apoio às guarnições na cidade de Ponte Alta, para cumprimento de mandado de prisão. O envolvido na ocorrência ,estava em fuga para área de mata com a chegada dos policiais.

Após o cerco, o homem fugiu da abordagem, ficando por quase 30 minutos, correndo entre as casas da cidade. Por fim, ele se escondeu em um galinheiro, sendo avistado pela GOA (guarnição operacional do Águia). Logo após o desembarque da guarnição, foi realizado varredura do local e prisão do suspeito pela equipe.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).