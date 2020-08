Mínimas de -7.2ºC e geada marcam amanhecer gelado na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve outro amanhecer bem gelado neste domingo (23) quando a Rede de Estações Keiser assinalaram a marca de -7.2ºC na localidade de Terra do Gelo em Bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim na localidade de Invernadinha, a cerca de 10km do centro da cidade a temperatura foi de -5.3ºC registrado pela Estação G. Hugen, lá ficou tudo branco, recoberto por uma considerável camada de gelo e houve também o congelamento da superfície d’água e de plantas.

93 dias com geada/Topo da Serra (14 dias em agosto) e 67 dias com marcas negativas em SC.

Imagens Carolina de Oliveira

As mínimas Abaixo de 1°C:

-7,2 B.Jardim*

-6,4 Painel/G.Hugen

-5,3 S.Joaquim/G.Hugen

-4,7 Vargem Bonita*

-3,9 L.Régis*

-3,9 Urupema**

-3,8 Fraiburgo*

-2,8 Urubici**

-1,4 Curitibanos/UFSC**

-1,2 B.Retiro**

-1,2 Otacílio Costa**

-1,1 Ponte Alta do Norte**

-1,1 Monte Castelo**

-0,7 Bela Vista do Toldo**

-0,6 Frei Rogério**

-0,6 Itaiópolis**

-0,5 Rio Negrinho/Inmet

-0,5 Major Vieira/Inmet

-0,4 Vargem**

-0,4 S.Bento do Sul**

-0,3 Joinville/serra/DSoares

-0,3 Três Barras**

-0,1 Papanduva**

0,0 Caçador/Inmet

0,2 Santa Cecília**

0,3 Lages**

0,5 Rio do Campo/Inmet

0,5 Porto União**

0,6 Brunópolis**

0,9 Mafra**

*Fernando Keiser

**Epagri

6,0 Florianópolis/Cheiro Verde

Estações padronizadas (governo e particulares)

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer