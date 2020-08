Campos brancos revelam novo amanhecer congelante na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve outro amanhecer bem gelado nesta segunda (24) quando os termômetros da rede de Estações Keiser assinalaram a marca de -1ºC em São Joaquim, no alto da Serra Catarinense.

No Vale do Caminhos da Neve, o ponto onde se há o maior registro de geadas em todo o Brasil, os animais dormiram na geada e acordaram com o lombo recoberto por uma fina camada de gelo. Embora pareça frio demais, os animais dessa região já passaram por um curto processo de evolução sendo completamente aclimatados a baixas temperaturas, ou seja, eles não sentem esse frio todo no mesmo modo como um ser humano sente.

As mínima abaixo dos 5°C:

-1,0 S.Joaquim/Estações keiser

-0,8 Painel/G.Hugen

-0,2 B.Jardim/Estações keiser

2,9 Itaiópolis/Epagri

2,9 S.Bento do Sul/Epagri

3,3 Monte Castelo/Epagri

3,4 Joinville/serra/DSoares

3,6 Urupema/Epagri

4,0 Rio Negrinho/Epagri

4,1 Papanduva/Epagri

4,2 Urubici/Epagri

8,5 Florianópolis/Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Veja o Vídeo: