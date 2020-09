Coligação “Cresce Bom Jardim” lança Marinalda Pereira pré-candidata a prefeita e Francisco Alano vice

Bom Jardim da Serra tem mais uma chapa para concorrer as eleições em 2020, quem lançou sua pré-candidatura a prefeita é a atual vereadora Marinalda de Fátima Pereira do PDT e tem como vice prefeito agricultor Francisco Edelvez Alano Valim do MDB.

A chapa definiu como slogan “Cresce Bom Jardim”, a coligação é composta pelos partidos, MDB, Republicanos e PDT. Compõe o time mais três pré-candidatos a vereadores, Cristóvão Costa Cabral, Maria Verluza Medeiros Nunes e Renato velho.

Marinalda ressalta a importância da mulher na política, ela afirma estar fazendo história para abrir caminho para as gerações futuras de mulheres que interessem ingressar na carreira política.