Equinócio de Primavera começa com geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense

A Serra Catarinense amanheceu com temperaturas negativas nesta terça (22), equinócio de primavera, as temperaturas atingiram marcas negativas deixando campos e baixadas recobertos por uma considerável camada de gelo.

As roupas deixadas no varal congelaram, as plantas ficaram recobertas de gelo e no Vale do Caminhos da Neve entrou em ação um equipamento chamado de WindMachine – Maquina de gelo que consiste em um cata-vento gigante que produz ondas de vento protegendo a floração do pomar para que não congelasse diante do frio extremo.

A menor temperatura foi registrado em Bom Jardim pela rede de Estações Keiser que assinalou a mínima de -6.6ºC e em São Joaquim a menor temperatura ficou na casa de -3.8ºC.

WindMachine – Catavento gigante entrou em ação para proteger um pomar de maçã do frio extremo dop Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim

Sistema WindMachine protegendo um pomar de Maçã no Vale do Caminhos da Neve

Veja o Vídeo:

Vejas as imagens:

Geada no Vale da Invernadinha por Carolina de oliveira mostra severa em pomares do Topo da Serra:

Geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe:

Geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi

geada no Vale da Invernadinha/ Imagens Carolina Oliveira