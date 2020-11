Frio! Serra Catarinense tem amanhecer de 0.9°e até geada no Caminhos da Neve

A Serra Catarinense obteve um novo registro de geada durante o amanhecer desta sexta-feira 20 de novembro.

Mesmo próximo ao verão, baixas temperaturas continuam a trazer a formação de gelo nas áreas de baixadas da Serra Catarinense.

A menor temperatura registrada em Bom Jardim da Serra pela rede de estações Kaiser que assinalou a marca de 0.9°C.

Porém foi em São Joaquim no Vale do Caminhos da Neve onde a intensidade do gelo se mostrou mais constante, os carros amanheceram recobertos por uma fina camada de gelo e a vegetação nas áreas baixas do Vale fez com que a paisagem fosse similar a uma típica paisagem de inverno com os campos brancos de geada.

Essa foi a 7ª geada de Novembro e a geada de número 123 e com e 78 dias com marcas negativas no ano de 2020.

As mínimas do amanhecer gelado de 20 de Novembro:

0.9°C Bom Jardim da Serra/Estações Keiser

1.4°C São Joaquim/Estações Keiser

1.9°C Painel/Estação G. Hugen

1.9°C Urubici/Estações Keiser

2.0°C Urupema/Epagri-Ciram

2.9°C Vargem Bonita/Estações Keiser

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

19 julho

20 agosto

8 setembro

9 outubro

7 novembro





Veja o vídeo:

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online