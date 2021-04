-6.4ºC Recorde de frio faz a Serra Catarinense amanhecer congelada

O frio extremo, em pleno outono provocou paisagens exuberantes na Serra Catarinense, principalmente no vale do Caminhos da Neve e na área central de São Joaquim onde uma estação padronizada chegou a atingir a marca de -6.4ºC no Bairro Jardim Bandeira em uma área anexa ao centro da cidade.

Congelou tudo, flores, o capô e o teto dos carros na rua, a superfície d’água, as plantas, as gramíneas, o gado teve dificuldade para pastar com os campos recobertos de uma considerável camada de gelo. Esse foi o recorde de qualquer estação do estado de Santa Catarina no mês de abril nas últimas décadas.

Veja o Vídeo:

Recorde de abril em São Joaquim (e qualquer estação em SC), recorde na estação de Urupema/Epagri e recorde na estação da Climaterra (23 anos de dados com -2,7°C). As

As mínimas em Santa Catarina

-6,4 São Joaquim/J.Tadeu/Recorde

-5,4 Urupema/Epagri/Recorde

-4,8 Painel/G.Hugen

-4,4 B.Jardim/Estações Keiser

-4,2 Urubici/Estações Keiser

-3,6 Vargem Bonita/Estações Keiser

-2,6 Água Doce/Estações Keiser

-2,3 Fraiburgo/Estações Keiser

-2,2 Lebon Régis/DSoares

-0,9 Curitibanos/UFSC/Epagri

Veja as Imagens: