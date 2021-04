Governadora debate soluções para desastres climáticos com ministro Marcos Pontes

A governadora Daniela Reinehr encerrou o seu roteiro por Brasília em uma audiência com o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, no fim da tarde desta terça-feira, 27. O ministro falou sobre os programas em desenvolvimento pela pasta, em especial a Constelação Catarina, um conjunto de satélites previstos para ajudar na prevenção de desastres naturais e no aprimoramento do processo de agricultura de precisão.

A chefe do Executivo estadual relatou ao ministro os recentes problemas que Santa Catarina enfrentou por conta da estiagem e de eventos climáticos severos, como o ciclone bomba de 2020.

Daniela Reinehr agradeceu a presteza do ministro em recebê-la e também debateu projetos nas áreas de educação e inovação.

>> Mais fotos na galeria

“Falamos sobre todas as perspectivas e possibilidades que nós temos para levar a Santa Catarina o que se tem de melhor em pesquisa, inovação e ciência. O objetivo é sempre ajudar o nosso Estado e por isso agradecemos ao ministro”, relatou a governadora.

Marcos Pontes também destacou que pretende visitar Santa Catarina na próxima semana. O roteiro deve incluir visitas a empresas catarinenses e palestras em cidades do Norte e do Sul do Estado.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom