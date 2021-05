Dia das Mães abaixo de Zero em São Joaquim na Serra Catarinense

O amanhecer deste domingo (09) de Maio de 2021 reservou um toque especial com temperaturas negativas e campos branquinhos recobertos por puro gelo.

Um “Dia das Mães abaixo de zero em São Joaquim” no alto da Serra Catarinense com o termômetros marcando na casa de -1.6°C no Vale do Postinho de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Veja o Vídeo:

Já no Vale do Caminhos da Neve a temperatura negativa trouxe novamente um espetáculo de geada e foi preciso utilizar chaleiras de água morna para descongelar a camada de gelo do para-brisa dos automóveis.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online