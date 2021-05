Coronavírus em SC: Pela segunda semana consecutiva, apenas uma região do estado não está em nível gravíssimo

Pela segunda semana consecutiva, a Matriz de Risco Potencial divulgada neste sábado, 08, aponta que apenas a região da Grande Florianópolis se manteve no patamar grave (cor laranja) para a transmissão da Covid-19. Todas as outras 15 regiões foram classificadas em nível gravíssimo (cor vermelha). Não houve alterações de classificação em relação à matriz divulgada no último final de semana.

>> Confira aqui a matriz na íntegra



A região da Grande Florianópolis não foi classificada em nível gravíssimo em nenhum dos quatro índices avaliados pela matriz: evento sentinela (elevação do número de óbitos); transmissibilidade (variação do número de casos); monitoramento (número de exames RT-PCR para Covid-19 processados pelo Lacen) e capacidade de atenção (ocupação dos leitos de UTI). Por outro lado, o Alto Uruguai Catarinense, recebeu nota máxima em todos os índices analisados pela matriz. O novo mapa será divulgado no dia 15 de maio.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES