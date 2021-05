Mais uma geada na Serra Catarinense – Vale do Caminhos da Neve

O Vale do Caminhos da Neve amanheceu novamente recoberto por uma fina camada de gelo durante o amanhecer deste domingo (16).

A menor temperatura da Serra Catarinense foi registrada pela Estação G.Hugen no município de Painel. Já são 11 dias com marcas negativas em SC/2021 e 13 dias de geada em maio e 30 dias em 2021 no Topo da Serra.

As mínimas abaixo dos 9°C



-0,7 Painel/G.Hugen

-0,6 Vargem Bonita*

-0,1 L.Régis*

0,2 Fraiburgo*

0,6 S.Joaquim/G.Hugen

1,3 Urupema**

1,7 Água Doce*

2,3 Bom Jardim**

2,4 Urubici**

3,9 Curitibanos/UFSC**

4,3 Caçador**

5,0 Ponte Alta do Norte**

5,1 Rio das Antas**

5,5 Frei Rogério**

5,5 Rio Rufino**

5,8 Monte Carlo**

6,2 Santa Cecília**

6,3 Maravilha**

6,3 Ibiam**

6,7 Videira**

6,8 Vargem**

6,9 Luzerna/Roberto

7,1 Bom Retiro**

7,2 Otacílio Costa**

7,3 Monte Castelo**

7,4 Major Vieira/Inmet

7,4 Pinheiro Preto**

7,5 Brunópolis**

7,6 Campos novos/Inmet

7,8 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

7,8 Irineópolis**

7,9 Ouro**

8,0 Bocaiana do Sul**

8,1 Lages**

8,2 Papanduva**

8,4 São Cristóvão do Sul**

8,5 Arroio Trinta**

8,5 Três Barras**

8,7 Ponte Serrada**

8,8 Joaçaba/Inmet

8,8 Campo Belo do Sul**

8,9 Concórdia/MWC

10,9 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter

Imagens Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online