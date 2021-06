Junho começa com temperaturas negativas e recoberto de geada na Serra Catarinense

O primeiro dia de junho trouxe temperaturas negativas e novamente a formação de geada ne Serra Catarinense, pelo menos 05 cidades na Serra Catarinense obtiveram marcas abaixo de zero.

A menor temperatura foi igualada nos município de Bom Jardim da Serra pela Rede de Estações Keiser e em Painel pela estação G-Hugen, ambas assinalaram a mínima de -5.1ºC.

Em São Joaquim Joaquim, a mínima chegou na casa de -3.7ºC e na área urbana do município houve a formação de geada recobrindo de branco os campos em um cenário outonal que remete muito a lembrança das paisagens de inverno na Serra Catarinense.

Já no Vale da Invernadinha, situado a cerca de 11km do centro de São Joaquim também houve registro de Geada e os pomares ficaram debaixo de uma fina camada de gelo que se estendeu ao longo do vale.

Imagens do Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira:

As mínimas abaixo de 3ºC

-5.1ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-5.1ºC Painel / G-Hugen

-3.7ºC São Joaquim / Estações Keiser

-3.3ºC Urupema / Epagri

-3.1ºC Vargem Bonita / Estações Keiser

-2.0ºC Urubici / Epagri

-0.5ºC Água Doce / Estações Keiser

1.4ºC Fraiburgo / Epagri

1.3ºC Ruo rufino / Epagri

1.6ºC Lages / Epagri

2.8ºC Bocaina do Sul / Epagri

2.3ºC Campo belo / Epagri

2.3ºC Maravilha / Epagri

2.8ºC Ponte Alta do Norte / Epagri

2.8ºC Lebon Regis / Epagri

9.0º Fpolis / Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares) – Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online